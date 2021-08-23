شكرا لمتابعة خبر عن برنامج ريف يحدد طريقة الاعتراض على حالة عدم الاستحقاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد برنامج ريف طريقة الاعتراض على حالة عدم الاستحقاق، حيث يلزم تقديم اعتراض بمدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ عدم الاستحقاق.

وقد تلقى برنامج ريف استفسار من مواطن قال فيه: "كيف أقدم اعتراض أنني غير مسجل في التأمينات؟".

ورد برنامج ريف بقوله "مرحباً بك: عند صدور حالة الاستحقاق غير مستحق، يلزم تقديم اعتراض بمدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ عدم الاستحقاق وإرفاق المستندات عن طريق الرابط

بإتباع الخطوات التالية: تسجيل دخول – الأهلية والاستحقاق – سجل الأهلية – تقديم اعتراض".