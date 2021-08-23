شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اللواء البسامي: الطواف لم يتوقف أثناء مراسم غسل الكعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي، اليوم الاثنين، أن فتح الكعبة المشرفة تم بحضور السدنة والجهات المشاركة، لافتًا إلى أن الطواف لم يتوقف أثناء مراسم الغسل.

وقال اللواء محمد البسامي، أن كانت هناك لجان تعمل ليلًا نهارًا لتنفيذ هذا الأمر وتم عقد مجموعة من الاجتماعات برئاسة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة وأعضاء اللجنة؛ حيث تم فتح باب الكعبة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتم تهيئة كل الممكنات اللازمة لأداء هذا الغسل، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأشار اللواء البسامي، إلى أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة شاركت لأول مرة في تنظيم هذا الحدث، فيما كانت هناك خطط مرنة لعدم التأثير على الطواف، لافتًا إلى أن يتم خدمة 60 ألف معتمر و30 ألف مصلي وهناك شروطًا للحصول على التصريح وتبدأ من التحصين وارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية.