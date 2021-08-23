شكرا لمتابعة خبر عن صانعة محتوى بعالم السيارات: قيادة النساء للسيارات أفضل من الرجال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة لم تكتفي بذلك فقط بل اكتشفت مهارات جديدة وعكفت على معرفة العديد من الجوانب المتعلقة بالسيارات

وتعتبر فلوة محمد من المواطنات التي حرصت على الدخول في عالم السيارات حيث بدأت كمدربة قيادة لكن استهواها مجال جديد يتعلق بالسيارات وسلطت الضوء على مميزاتها عن طريق قناتها عبر منصات التواصل الاجتماعي

قالت مدربة قيادة إلى صانعة محتوى بعالم السيارات أن بعض الفتيات تكتفي بالتعلم القيادة وبعد اخراج الرخصة لاتهتم بمعرفة أي معلومات جديدة عن السيارات ، مشيرة إلى أنها تحب هذا المجال وأن السيارات متعة

‏وأضافت فلوة محمد المرأة تهتم في التفاصيل الدقيقة قبل شراء السيارة عكس الشباب لذلك تمدهم بجميع المعلومات التي تهم السيارات

‏وأشارت مدربة قيادة إلى أن قيادة النساء للسيارات تعتبر أفضل من الرجال.