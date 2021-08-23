شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يستقبل وفد منظومة الطاقة ويناقش سير أعمال مشاريعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، وفد منظومة الطاقة الذي يزور المنطقة، والمكون من معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والمياه، والمهندس محمد بن عبدالرحمن البراهيم مساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز، والدكتور ياسر بن عبدالكريم التركي وكيل وزارة الطاقة المساعد لشؤون الكهرباء، والمهندس أحمد بن عبدالرحمن السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في شركة أرامكو السعودية ، والمهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء.

ورحب سموه بالوفد، منوهاً بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم وتنمية الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لأهالي المنطقة، مؤكداً سموه على أهمية بذل كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات بما يلبي احتياجات الأهالي وما يخدم المشروعات التنموية والمواقع الحيوية بالمنطقة، مشيدا بالجهود التي تقدمها وزارة الطاقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وتأتي الزيارة حرصا من وزارة الطاقة على تعزيز التواصل مع مختلف القطاعات بمنطقة القصيم وعلى رأسها إمارة المنطقة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود والخدمات التي تقدمها منظومة الطاقة من خلال المشاريع الحالية والمستقبلية لتعزيز تقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، ودور المنظومة في توفير المنتجات البترولية بشكل موثوق في المنطقة، ووضع محطات الوقود ومراكز توزيع غاز البترول السائل وخطط تحسين مستوى الأداء