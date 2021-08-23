شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يطلع على جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة التشوهات البصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية مبادرة معالجة مظاهر التشوهات البصرية ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، لتحسين المشهد الحضري في كافة مدن ومناطق المملكة ، مشيداً سموه بالجهود التي بذلتها أمانة المنطقة في تحقيق مستهدفات المبادرة ، والعمل على خلو المنطقة من عناصر التشوه البصري.

وأشار إلى أن الحملة ستعزز وعي المجتمع ، تجاه المحافظة على البيئة و مكتسبات ومقدرات الوطن ، وتحسين المشهد العام لمدن ومحافظات المنطقة وفقاً للخطة الزمنية التي حددتها الأمانة .

جاء ذلك ، خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم ، أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، واطلاع سموه على جهود أمانة منطقة القصيم في معالجة مظاهر التشوّه البصري التي تم رصدها.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرحٍ موجز من أمين المنطقة ، عن الجهود المبذولة في معالجة التشوهات البصرية ، التي شملت إزالة 833 سيارة مهملة ، وإزالة 1991 لوحة دعائية مخالفة ، وإزالة 1381 طن من مخلفات المشاريع والمباني ، بالإضافة إلى إزالة 1060 حاجز خرساني ، وإزالة 512 مبسطاً للباعة الجائلين .

وثمّن المهندس محمد المجلي في ختام اللقاء دعم ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم للحملة التي أسهمت في تحقيق المنجزات التي تتواءم مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.