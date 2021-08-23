بالفيديو.. كشف تفاصيل إعادة الحركة لمريض بالشلل في مستشفى الحرث

الرياض - محمد عبدالله - كشفت رئيس قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام في جازان، الدكتورة وجدان بجوي، تفاصيل نجاح فريق طبي في إعادة الحركة لمريض مصاب بشلل في النصف السفلي وغير قادر على الحركة كليًا، نتيجة تعرضه لحادث سقوط من مكان مرتفع.

وقالت الدكتورة وجدان برنامج «اليوم» المذاع على الإخبارية، إن المريض سقط من مكان مرتفع وتعرض لشلل نصفي بسبب كسور في العمود الفقري مع تأثر الحبل الشوكي، وتم وضع خطة علاجية دقيقة ومكثقة، لاقت استجابة علاجية من قبل المريض.

وأشارت إلى أن فترة العلاج استغرقت نحو 17 أسبوعا، وكانت على مرحلتين الأولى مع فريق العلاج الطبيعي الذي بدأ بالمحافظة على المدى الحركي للعضلات والمفاصل، واستغرقت 8 أسابيع.

أما المرحلة الثانية فاعتمدت على إعادة تقييم الحالة، ووضع خطة علاجية تأهيلية أخرى، تضمنت التدريب المكثف على الوقوف وتمارين المشي والتوازن.

كانت صحة جازان، ذكرت في وقت سابق، أن المريض كان يعاني من شلل نصفي بسبب وجود كسر في إحدى فقرات العمود الفقري وتأثر الحبل الشوكي جزئيًا، موضحة أنه أصبح قادرًا على الحركة والمشي والاعتماد كليًا على نفسه وممارسة حياته الطبيعية.

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