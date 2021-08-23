بأمر ملكي.. تمديد خدمة الدكتور المشاط نائبًا لوزير الحج والعمرة

الرياض - محمد عبدالله - صدر الأمر الملكي الكريم، بتمديد خدمة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، نائبًا لوزير الحج والعمرة، بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وذكرت وزارة الحج والعمرة –عبر تويتر- أن منسوبي الوزارة يتقدمون بالتهنئة للدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، بمناسبة الثقة الملكية بتمديد خدمته نائبًا لوزير الحج والعمرة.

يُذكر أنه وصلت منذ يومين أولى طلائع المعتمرين إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

اقرأ أيضًا:

صور توثق وصول أولى طلائع المعتمرين القادمين من خارج المملكة