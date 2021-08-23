بالفيديو.. تعرف على سبب اختيار يوم 15 محرم لغسل الكعبة المشرفة

الرياض - محمد عبدالله - تم اليوم الإثنين الموافق 15 محرم 1443 هـ، الانتهاء من غسيل الكعبة المشرفة بماء الورد الممتزج بماء زمزم، وجاء اختيار هذا اليوم ليوافق أقل كثافة عددية بالحرم بعد انتهاء موسم الحج.

وذكر مراسل قناة الإخبارية في تقرير له، أنه كان يتم غسيل الكعبة مرتين في العام في الخامس عشر من شهر شعبان وفي الأول من محرم، لكن جاء التوجيه من المقام السامي الكريم باقتصاره على مرة واحدة في الخامس عشر من محرم.

وأضاف أن اختيار هذا اليوم جاء لضمان مغادرة جميع حجاج بيت الله الحرام وحتى تكون ساحات الحرم بها أقل كثافة عددية.

يُذكر أن رئاسة شؤون الحرمين أقامت معرضًا بالتزامن مع غسيل الكعبة، تضمن جميع الأدوات التي تستخدم في غسيل الكعبة

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