«شؤون الأسرة»: 79.4% من كبار السن بالسعودية يحصلون على خدمات صحية

الرياض - محمد عبدالله - ذكر مجلس شؤون الأسرة، أن نسبة كبار السن بالسعودية تبلغ 4.2% من سكان المملكة، يُقدم لهم العديد من المبادرات لتحسين جودة حياتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار المجلس –عبر تويتر- إلى أن 63.9% من كبار السن يقومون بالفحص الطبي دوريًا، فيما يستفيد 79.4% من الخدمات الصحية.

وأضاف المجلس، أن دور الرعاية الاجتماعية تقدم عدة خدمات لكبار السن منها: الرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات المادية، والرعاية الطبية من كشف ومتابعة وعلاج، والإعاشة مثل الغذاء وتأمين الكسوة.

والنشاط المهني مثل الأشغال اليدوية والهوايات، والنشاط الترفيهي والرياضي، والنشاط الثقافي مثل القراءة والاستماع.

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