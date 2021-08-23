8 خطوات لحجز فحص اللياقة للصف الأول الابتدائي عبر «صحتي»

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارتا الصحة والتعليم، آلية فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي (اللياقة) عبر ثماني خطوات تتم من خلال تطبيق (صحتي).

وذكرت الوزارة أن خطوات فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي تتضمن التالي: تحميل تطبيق (صحتي)، وإنشاء حساب وتسجيل الدخول، وفتح أيقونة المواعيد، واختيار حجز موعد.

واختيار اسم المركز الصحي، واختيار عيادة طب الأسرة، واختيار اليوم والتاريخ المناسبين لزيارة المركز الصحي، وتأكيد الحجز وظهور رسالة حجز الموعد.

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