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97.5 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و63.7 مليون جرعة لقاح بالخليج

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات المعطاة بدول الخليج تجاوزت 63.7 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 97.5%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة (2,463,384 ) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,407,728) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (18,923) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغت (63,734,561) جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في وصلت إلى 97.5%.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الأحد ان عدد لقاحات كورونا عبر 587 مركزًا بجميع المناطق، تجاوز 34 مليون جرعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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