97.5 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و63.7 مليون جرعة لقاح بالخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج تجاوزت 63.7 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 97.5%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة (2,463,384 ) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,407,728) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (18,923) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغت (63,734,561) جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية وصلت إلى 97.5%.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الأحد ان عدد لقاحات كورونا عبر 587 مركزًا بجميع المناطق، تجاوز 34 مليون جرعة.

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