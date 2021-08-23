بالفيديو.. سدنة الكعبة المشرفة يغلقون أبوابها بعد الانتهاء من غسلها

الرياض - محمد عبدالله - قام سدنة بيت الله الحرام بإغلاق باب الكعبة المشرفة، اليوم الإثنين، وذلك بعد الانتهاء من مراسم غسيلها بماء الورد الممزوج بماء زمزم.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تشرف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بالمشاركة في غسيل الكعبة المشرفة.

ونشرت قناة «الإخبارية» فيديو لإغلاق باب الكعبة عقب الانتهاء من غسيلها من الداخل.

كانت قد صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على غسيل الكعبة المشرفة اليوم الإثنين.

من جانبه، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن هذه الموافقة الكريمة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

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