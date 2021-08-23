تعرف على الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة.. «صُنعت خصيصًا لها»

الرياض - محمد عبدالله - قال وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض في المسجد الحرام، ماهر الزهراني، إن الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة تُصنع خصيصًا من أجل هذه المناسبة المباركة.

وأضاف الزهراني لقناة العربية، أنه يتم استخدام أطيب وأفخر الأعواد والطيب والبخور في غسل الكعبة، كما أنه يتم استخدام أدوات نحاسية صُنعت خصيصا من أجل هذه المهمة.

يذكر أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، تشرف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بالمشاركة في غسل الكعبة المشرفة، كما دشن «معرض أدوات غسل الكعبة المشرفة الرقمي» والذي أقيم بهذه المناسبة.



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