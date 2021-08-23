ضبط 7 مصابين بكورونا خالفوا إجراءات العزل في الجوف

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط سبعة أشخاص مصابين بكورونا خالفوا الإجراءات الاحترازية للعزل والحجر الصحي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، العقيد يزيد النومس، إنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (7) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وأشار العقيد النومس، إلى أنه اتُّخذت بحق المخالفين الإجراءات النظامية، تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

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