بدء الاستعدادات لمراسم غسل الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية

الرياض - محمد عبدالله - بدأ منذ قليل الاستعداد لمراسم غسيل الكعبة المشرفة، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على غسيل الكعبة المشرفة اليوم الإثنين.

من جانبه، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن ولاة أمرنا الميامين يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة.

وأضاف أن هذه الموافقة الكريمة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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