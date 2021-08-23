هيئة «ولاية» تعلن تفعيل رابط إلكتروني لاسترداد مفقودات حج 1442هـ

الرياض - محمد عبدالله - دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم (ولاية) حجاج بيت الله الحرام ومن له مفقودات في حج عام 1442هـ الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وقال رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، إن استخدام التطبيق في موقع (ولاية) يُسهل عمليات الوصف والتوثيق من قبل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم على الخدمة ستتم إتاحته ابتداءً من اليوم الإثنين وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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