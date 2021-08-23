، وافته المنية اليوم.. السفارة في إندونيسيا تنعى الملحق العسكري محمد التويجري ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقدّمت لأسرة الفقيد بصادق العزاء والمواساة سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته

نعت سفارة خادم الحرمين في إندونيسيا، اليوم، الملحق العسكري العميد الركن/ محمد التويجري؛ الذي وافته المنية اليوم.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: ينعى سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي؛ ومنسوبو البعثة الدبلوماسية، ببالغ الحزن والأسى الملحق العسكري العميد الركن/ محمد التويجري؛ الذي وافته المنية، اليوم، ويتقدّمون لأسرة الفقيد بصادق العزاء والمواساة سائلين الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.