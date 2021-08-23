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نعت سفارة خادم الحرمين في إندونيسيا، اليوم، الملحق العسكري العميد الركن/ محمد التويجري؛ الذي وافته المنية اليوم.
وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: ينعى سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي؛ ومنسوبو البعثة الدبلوماسية، ببالغ الحزن والأسى الملحق العسكري العميد الركن/ محمد التويجري؛ الذي وافته المنية، اليوم، ويتقدّمون لأسرة الفقيد بصادق العزاء والمواساة سائلين الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 12:36 PM
تقدّمت لأسرة الفقيد بصادق العزاء والمواساة سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمتهوافته المنية اليوم.. السفارة في إندونيسيا تنعى الملحق العسكري محمد التويجري
نعت سفارة خادم الحرمين في إندونيسيا، اليوم، الملحق العسكري العميد الركن/ محمد التويجري؛ الذي وافته المنية اليوم.
وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: ينعى سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي؛ ومنسوبو البعثة الدبلوماسية، ببالغ الحزن والأسى الملحق العسكري العميد الركن/ محمد التويجري؛ الذي وافته المنية، اليوم، ويتقدّمون لأسرة الفقيد بصادق العزاء والمواساة سائلين الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
، وافته المنية اليوم.. السفارة في إندونيسيا تنعى الملحق العسكري محمد التويجري ،
المصدر : الخليج 365
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