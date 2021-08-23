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وافته المنية اليوم.. السفارة في إندونيسيا تنعى الملحق العسكري محمد التويجري

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محمد بن مسعود - الدمام - تقدّمت لأسرة الفقيد بصادق العزاء والمواساة سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته

نعت سفارة خادم الحرمين في إندونيسيا، اليوم، الملحق العسكري العميد الركن/ محمد التويجري؛ الذي وافته المنية اليوم.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: ينعى سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي؛ ومنسوبو البعثة الدبلوماسية، ببالغ الحزن والأسى الملحق العسكري العميد الركن/ محمد التويجري؛ الذي وافته المنية، اليوم، ويتقدّمون لأسرة الفقيد بصادق العزاء والمواساة سائلين الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 12:36 PM

تقدّمت لأسرة الفقيد بصادق العزاء والمواساة سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته

وافته المنية اليوم.. السفارة في إندونيسيا تنعى الملحق العسكري محمد التويجري
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

نعت سفارة خادم الحرمين في إندونيسيا، اليوم، الملحق العسكري العميد الركن/ محمد التويجري؛ الذي وافته المنية اليوم.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: ينعى سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي؛ ومنسوبو البعثة الدبلوماسية، ببالغ الحزن والأسى الملحق العسكري العميد الركن/ محمد التويجري؛ الذي وافته المنية، اليوم، ويتقدّمون لأسرة الفقيد بصادق العزاء والمواساة سائلين الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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