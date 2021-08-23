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توقعات باشتداد واتساع كبير للأمطار خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع

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محمد بن مسعود - الدمام - تتسم بالغزارة على عدة مناطق بالمملكة وموجات غبارية تحد من الرؤية

لا تزال التوقعات الجوية الخاصة بتزايد واتساع رقعة التقلبات الجوية وفرص الأمطار خلال الأيام القادمة في المملكة العربية ، ثابتة ولله الحمد، مع استمرار المؤشرات على حدوث تدفق للرطوبة المدارية نحو الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من شبه الجزيرة العربية خلال النصف الثاني هذا الأسبوع، كنتيجة لتعمق منخفض البحر الأحمر نحو الشمال من المملكة.

المؤشرات الأولية وفق موقع "طقس العرب" تعتبر ممتازة ومبشرة للغاية بشمولية الأمطار لمناطق باتت تعيش فترة من الجفاف والانقطاع المطري منذ دخول فصل الصيف، مثل منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كما سينجم عن هذا التدفق للرطوبة المدارية، اشتدادٌ واتساع في رقعة الأمطار على عموم المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، مثل أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد حتى الطائف وربما أجزاء من مكة المكرمة.

الهطول المطري بشكل عام سيتسم بالغزارة أحيانًا على أجزاء من جازان وعسير وربما الطائف؛ على أن يكون أقل شدة في تبوك والمدينة المنورة ونجران والله أعلم.

ونظرًا للانقطاع المطري الطويل، يُتوقع أن تعمل الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية على إثارة موجات غبارية محلية تحد من مدى الرؤية الأفقية في كل من تبوك والمدينة المنورة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 12:33 PM

تتسم بالغزارة على عدة مناطق بالمملكة وموجات غبارية تحد من الرؤية

توقعات باشتداد واتساع كبير للأمطار خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

لا تزال التوقعات الجوية الخاصة بتزايد واتساع رقعة التقلبات الجوية وفرص الأمطار خلال الأيام القادمة في المملكة العربية السعودية، ثابتة ولله الحمد، مع استمرار المؤشرات على حدوث تدفق للرطوبة المدارية نحو الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من شبه الجزيرة العربية خلال النصف الثاني هذا الأسبوع، كنتيجة لتعمق منخفض البحر الأحمر نحو الشمال من المملكة.

المؤشرات الأولية وفق موقع "طقس العرب" تعتبر ممتازة ومبشرة للغاية بشمولية الأمطار لمناطق باتت تعيش فترة من الجفاف والانقطاع المطري منذ دخول فصل الصيف، مثل منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كما سينجم عن هذا التدفق للرطوبة المدارية، اشتدادٌ واتساع في رقعة الأمطار على عموم المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، مثل أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد حتى الطائف وربما أجزاء من مكة المكرمة.

الهطول المطري بشكل عام سيتسم بالغزارة أحيانًا على أجزاء من جازان وعسير وربما الطائف؛ على أن يكون أقل شدة في تبوك والمدينة المنورة ونجران والله أعلم.

ونظرًا للانقطاع المطري الطويل، يُتوقع أن تعمل الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية على إثارة موجات غبارية محلية تحد من مدى الرؤية الأفقية في كل من تبوك والمدينة المنورة.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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