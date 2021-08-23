الرئيس التونسي يشكر السعودية على دعم بلاده

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، بالدعم القوي الذي تقدمه السعودية لتونس في ظل الظرف السياسي والاقتصادي والصحي الصعب بالبلاد.



واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد بقصر قرطاج، أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، جدّد سعيد، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على دعمهما القوي لتونس في هذا الظرف السياسي والاقتصادي والصحي الصعب.

وقال إن العاهل السعودي وولي عهده حريصان على توطيد روابط الأخوة العريقة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وترسيخ قيم التآزر والتعاون بين الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن الشعب التونسي لن ينسى "المواقف المشرفة والمد التضامني النبيل للمملكة العربية السعودية في هذه الظروف الدقيقة"، مجددا التأكيد على حرص تونس الراسخ على مزيد الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمعها بالمملكة.

وأوضح أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا واستباحت قوته وموارده، مشددا على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء.

من جانبه، نقل وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى الرئيس التونسي وتمنياتهما له وللشعب التونسي بمزيد من الاستقرار والازدهار.

كما أكد أن المملكة العربية السعودية حريصة على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتوفير كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في كافة المجالات.