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تفعيل رابط إلكتروني في موقع "ولاية" لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ

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الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم "ولاية" حجاج بيت الله الحرام ومن له مفقودات في حج عام 1442هـ الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، أن استخدام التطبيق في موقع ولاية يُسهل عمليات الوصف والتوثيق من قبل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك, مشيراً إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.

فيما أشارت الهيئة إلى أن التقديم على الخدمة سيتم إتاحته ابتداءً من اليوم الاثنين وذلك من خلال الرابط التالي: https://wilayah.gov.sa/ar/electronicservices/Pages/default.aspx.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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