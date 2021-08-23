شكرا لقرائتكم خبر عن 27 فرصة عقارية في مزادات علنية بإشراف "إنفاذ" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 7 مزادات في عِدة مدن، في الفترة ما بين (الأربعاء 25 أغسطس 2021م حتى الثلاثاء 31 أغسطس 2021م).

وتستعرض هذه المزادات 27 فرصة استثمارية وبمساحة تتجاوز 12 ألف متر مربع، حيث تبدأ بـ "مزاد الريان" الحضوري، الذي يستعرض 4 فرص استثمارية ممثلة في أراضٍ سكنية بإجمالي مساحات يتجاوز 2600 متر مربع بمحافظة المذنب، و"مزاد كنوز عرعر" الإلكتروني والذي يستعرض فرصتين استثمارية وهي عبارة عن بيت شعبي بمساحة 236 متر مربع وأرض بمساحة 400 متر مربع متاحة للمزايدة عبر منصة مزاد الإلكترونية.

كما تستعرض مزاد "طريف" الإلكتروني الذي يستعرض قطعة أرض بحي الخالدية تبلغ مساحتها 227 متر مربع بمحافظة طريف، ومزاد " قصر بن عقيل" الذي يقام حضوريا يوم الخميس 26 أغسطس 2021م، بجنوب بلدة قصر بن عقيل بمنطقة القصيم إذ يستعرض المزاد (حوش) بمساحة 500 متر مربع، بالإضافة إلى مزاد "أرض البرة" الحضوري الذي يبدأ يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021م بمحافظة حريملاء ويستعرض المزاد فرصة استثمارية تتمثل في قطعة أرض سكنية واقعة بمركز البرة بمساحة 630 متر مربع، و "مزاد اليمامة" الحضوري الذي يستعرض فيه 12 فرصة استثمارية بمحافظة الزلفي تتمثل في أراضٍ سكنية تقدر بإجمالي مساحات يتجاوز 6 آلاف متر مربع وذلك بمحافظة الزلفي، ويبدأ يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021م "مزاد تلال مكة" الإلكتروني الذي يستعرض 6 فرص استثمارية بمدينة مكة المكرمة تتمثل في أرضين تجارية، وعمائر ومبنى سكني تقدر مساحاتها بحوالي 2300 متر مربع، ومتاحة للمزايدة عبر منصة مزاد الإلكترونية.