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شكرا لقرائتكم غرفة القصيم تطلق برنامجها التدريبي المجاني “تدريب وإلهام” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
غرفة القصيم تطلق برنامجها التدريبي المجاني “تدريب وإلهام”
يستمر 7 أيام بعدد 11 لقاءً تدريبياً
متابعات الخليج 365 - واس
أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم أمس، برنامجها التدريبي المجاني صيف غرفة القصيم “تدريب_وإلهام” – عن بعد -، ويستمر 7 أيام بعدد 11 لقاءً تدريبياً.
لقاءات وبرامج تدريبية
وأوضح مدير إدارة التدريب بالغرفة سعود أباالخيل، أن هذه اللقاءات والبرامج التدريبية تأتي عقب النجاح الذي حققته الغرفة في طرح العديد منها خلال الفترة الماضية وما شهدته من تفاعل كبير من المشاركين والمشاركات، حيث حرصت غرفة القصيم لإطلاق مبادرات جديدة من تلك اللقاءات والبرامج النافعة والمفيدة للجنسين، تنوعت ما بين دورات إدارية واقتصادية واستشارية ومهنية.
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