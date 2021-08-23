الصحة توضح آلية فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة آلية فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي (اللياقة)، وذلك من خلال تطبيق “صحتي”.

وبينت الوزارة، أن حجز موعد الفحص يتم عبر تطبيق صحتي من خلال إنشاء حساب في التطبيق وتسجيل الدخول وفتح أيقونة المواعيد ثم اختيار حجز موعد.

خطوات حجز موعد الفحص

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن اختيار اسم المركز الصحي، ثم اختيار عيادة طب الأسرة، واختيار اليوم والتاريخ المناسبين لزيارة المركز، ومن ثم يتم تأكيد الحجز وظهور رسالة حجز الموعد.

وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت سابق أن برنامج فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي “اللياقة” للأطفال المستجدين في المرحلة التعليمية، يتضمن التاريخ المرضي للطالب والطالبة، واستكمال التطعيمات، وكذلك الفحص السريري، وأخيرًا فحص الأسنان.



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