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شكرا لقرائتكم شركة نيوم تعلن عن 10 وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شركة نيوم تعلن عن 10 وظائف شاغرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة نيوم، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
تفاصيل الوظائف
1- أخصائي نظم صحية.
– درجة بكالوريوس الطب أو بكالوريوس الجراحة.
– أو ماجستير في الصحة العامة، الطب، الطب الحيوي.
– 4 سنوات من الخبرة في الصناعة الصحية.
2- رئيس الأعمال.
– درجة البكالوريوس في (المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو ما يعادلها.
– 4 سنوات من الخبرة في المالية.
3- مدير – (الهندسة المعمارية).
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
– 10 سنوات من الخبرة في التصميم المعماري والإدارة المتميزة.
– خبرة في التصميم في أنواع معمارية مختلفة: سكني ، تجاري ، عام ، رعاية صحية ، تعليمي ، إلخ.
4- مهندس هيدروليكي أول – شبكات المياه.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (الهندسة البيئية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية)
– خبرة 15 عاماً في تطوير نماذج وشبكات النقل والتوزيع الهيدروليكي.
– إتقان برامج WaterGEMS و Water Hammer و WaterCAD و ESRI GIS و AutoCAD.
5- سكرتير مجلس الإدارة. (وظيفتان)
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص قانوني أو أي تخصص ذي صلة.
– سنتين خبرة في مجال يفضل أن تكون في شؤون مجلس الإدارة أو الحوكمة أو الامتثال.
6- أخصائي أول البروتوكول.
– حاصل على درجة البكالوريوس.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في العلاقات الحكومية والعلاقات العامة والبروتوكول وآداب السلوك أو مجال ذي صلة.
– يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية شفويا وكتابة.
7- مدير جاهزية تنظيم الهيئة.
– درجة البكالوريوس فأعلى في (السياسة العامة، الإدارة العامة، القانون) أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
– أكثر من 10 سنوات من الخبرة الإدارية في خدمة عامة أو دور إداري.
8- مدير إدارة المشروعات.
– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، المالية) أو أي موضوع ذي صلة.
– 8 سنوات خبرة في قطاع الاستشارات.
9- رئيس المعايير الفنية.
– درجة البكالوريوس في موضوع ذي صلة.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
رابط التقديم
وأشارت شركة نيوم إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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