الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً عن الأسعار التي سجلتها اليومين الماضيين.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 215.45 ريال أي ما يعادل “57.45” دولار.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 197.50 ريال أي ما يعادل نحو “52.67” دولار تقريبا.

الذهب عيار 21

وسجل عيار 21 مبلغ 188.52 ريال، أي ما يعادل نحو “50.27” دولار تقريباً.

يأتي ذلك بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 161.59 ريال، أي ما يعادل نحو “43.09” دولار.



شارك الخبر