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دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم "ولاية"، حجاج بيت الله الحرام ومَن له مفقودات في حج عام 1442هـ، إلى الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، أن استخدام التطبيق في موقع "ولاية" يسهّل عمليات الوصف والتوثيق من قِبَل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك؛ مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.
فيما أشارت الهيئة إلى أن التقديم على الخدمة سيتم إتاحته ابتداءً من اليوم الاثنين؛ وذلك من خلال الرابط التالي: https://wilayah.gov.sa/ar/electronicservices/Pages/default.aspx.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 11:29 AM
يسهّل عمليات الوصف والتوثيق من قِبَل الحاج والتحقق والتأكد من ذلكمن اليوم.. تفعيل رابط إلكتروني في "ولاية" لاسترداد مفقودات حج 1442
دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم "ولاية"، حجاج بيت الله الحرام ومَن له مفقودات في حج عام 1442هـ، إلى الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، أن استخدام التطبيق في موقع "ولاية" يسهّل عمليات الوصف والتوثيق من قِبَل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك؛ مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.
فيما أشارت الهيئة إلى أن التقديم على الخدمة سيتم إتاحته ابتداءً من اليوم الاثنين؛ وذلك من خلال الرابط التالي: https://wilayah.gov.sa/ar/electronicservices/Pages/default.aspx.
، من اليوم.. تفعيل رابط إلكتروني في "ولاية" لاسترداد مفقودات حج 1442 ،
المصدر : الخليج 365
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