، موجهة إلى قلبك.. 7 نصائح من "النمر" للحفاظ على صحة القلب وتفادي الأمراض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحدث عن تدخلات تخفّض نسبة الوفيات في مرضى القلب: إيقاف التدخين بنسبة 36 %

حدّد ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ عدة طرق للحفاظ على صحة القلب وتفادي الأمراض القلبية.

وأضاف النمر؛ أن متابعة نسبة الكوليسترول والضغط والسكر، والابتعاد عن التدخين، مع الانتظام في ممارسة الرياضة والحفاظ على نسق صحي لوجبات الطعام يشمل الخضراوات والفواكه، تسهم في الحفاظ على صحة القلب.

وقال النمر؛ في تغريدة على تويتر: "سبع رسائل موجّهة من قلبك.. إليك: قس كوليسترولك دورياً، قس ضغطك دورياً، قس السكر دورياً، لا تدخن، مارس الرياضة بانتظامٍ، وأكثر من الخضراوات والفواكه، وامنعني من المشكلات وضيقة الصدر".

وفي وقت سابق، قال النمر؛ التدخلات التالية تخفّض نسبة الوفيات في مرضى القلب: إيقاف التدخين بنسبة ٣٦%، وأدوية الكوليسترول بنسبة ٢٩%، والأسبرين بنسبة ١٥%.

ونصح بممارسة الرياضة قائلاً: الرياضة اليومية تخفّض الدهون الثلاثية وترفع الكوليسترول الحميد بدرجة أكبر من خفضها للكوليسترول الضار.