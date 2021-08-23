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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن الاحتمالات تشير إلى إمكانية تشكُّل بعض السحب الممطرة فوق أجزاءٍ من مرتفعات #جازان و #عسير و #الباحة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: ربما تمتد حتى أجزاءٍ من منطقة #مكة، ربما تشمل أجزاءً محدودة من رمال #الربع_الخالي.. هذا والله أعلم.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، فيما يكون الطقس مستقراً على باقي مناطق المملكة.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 11:04 AM
الأرصاد توقعت أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار على المرتفعاتالمسند واحتمالات السحب الممطرة: أتوقع أن تتشكّل بهذه المناطق
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن الاحتمالات تشير إلى إمكانية تشكُّل بعض السحب الممطرة فوق أجزاءٍ من مرتفعات #جازان و #عسير و #الباحة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: ربما تمتد حتى أجزاءٍ من منطقة #مكة، ربما تشمل أجزاءً محدودة من رمال #الربع_الخالي.. هذا والله أعلم.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، فيما يكون الطقس مستقراً على باقي مناطق المملكة.
، المسند واحتمالات السحب الممطرة: أتوقع أن تتشكّل بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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