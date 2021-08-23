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كشفت وزارة الصحة أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً بلغ 264 ألف جرعة يومياً، وبهذه النسبة ستتمكّن المملكة من تحصين 70 بالمائة من السكان خلال 55 يوماً.
وكانت الوزارة قد أكّدت أنه -بفضل الله- أكثر من (34,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 11:01 AM
عدد الجرعات المعطاة حتى الآن تجاوز 34 مليوناً عبر 587 مركزاًالصحة: تحصين 70% من السكان بجرعتَي كورونا خلال 55 يوماً
كشفت وزارة الصحة أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً بلغ 264 ألف جرعة يومياً، وبهذه النسبة ستتمكّن المملكة من تحصين 70 بالمائة من السكان خلال 55 يوماً.
وكانت الوزارة قد أكّدت أنه -بفضل الله- أكثر من (34,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.
، الصحة: تحصين 70% من السكان بجرعتَي كورونا خلال 55 يوماً ،
المصدر : الخليج 365
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