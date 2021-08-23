شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تشرّف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين بغسل الكعبة المشرفة من الداخل، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقام الأمير خالد الفيصل بغسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.