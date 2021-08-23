شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمانة الرياض تضبط مخبزًا مهجورًا لتحضير الخبز والمعجنات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط مخبز مهجور استخدمته عمالة مخالفة لتحضير الخبز والمعجنات في بيئة غير صحية مستخدمين أدوات غير نظيفة.

وتضمنت المخالفات المضبوطة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وترك العجانات وأدوات العجن بدون تنظيفها أو إزالة بقايا العجين ما يجعلها تتحول لمادة فاسدة وتالفة تؤثر على العجين المستخدم فيما بعد، ما يشكل ضرراً على الصحة العامة.

وكشف مقطع فيديو، عن انتشار الأتربة على المخبز ووجود تشققات في الجدران، وبقايا أطعمة تركت دون التخلص منها، كما ضبط عامل غير محصن يعمل في المخبز بالمخالفة للأنظمة والتوجيهات؛ لتقوم الفرق الرقابية بإغلاقه وإيقاف نشاطه؛ لعدم وجود ترخيص ووجود مخالفات صحية، وجرى كذلك تحريز المواد الغذائية ومصادرتها من أجل إتلافها.