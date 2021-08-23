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المسند يتوقع تشكل سحب ممطرة على عدة مناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند تشكل سحب ممطرة على عدة مناطق.

وقال المسند "‏الاحتمالات تشير إلى إمكانية تشكل بعض السحب الممطرة فوق أجزاء من مرتفعات ‎جازان و ‎عسير و ‎الباحة وربما تمتد حتى أجزاء من منطقة ‎مكة، روبما تشمل على أجزاء محدودة من رمال ‎الربع الخالي ".

وكشف المسند عن ‏درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في ‎المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس وتضمنت التالي.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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