شكرا لمتابعة خبر عن المسند يتوقع تشكل سحب ممطرة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند تشكل سحب ممطرة على عدة مناطق.

وقال المسند "‏الاحتمالات تشير إلى إمكانية تشكل بعض السحب الممطرة فوق أجزاء من مرتفعات ‎جازان و ‎عسير و ‎الباحة وربما تمتد حتى أجزاء من منطقة ‎مكة، روبما تشمل على أجزاء محدودة من رمال ‎الربع الخالي ".

وكشف المسند عن ‏درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في ‎المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس وتضمنت التالي.