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شكرا لمتابعة خبر عن المسند يتوقع تشكل سحب ممطرة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند تشكل سحب ممطرة على عدة مناطق.
وقال المسند "الاحتمالات تشير إلى إمكانية تشكل بعض السحب الممطرة فوق أجزاء من مرتفعات جازان و عسير و الباحة وربما تمتد حتى أجزاء من منطقة مكة، روبما تشمل على أجزاء محدودة من رمال الربع الخالي ".
وكشف المسند عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس وتضمنت التالي.