شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق": الـ 120 يوما المقبلة هي الأهم في السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الـ 120 يوماً المقبلة هي الأهم في السنة من الناحية النفسية والزراعية وكذلك الاقتصادية.

وقال خالد الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر "تويتر" أن تلك الأيام هي الأهم من الناحية النفسية لأنها الألطف جواً، بينما من الناحية الزراعية لأنها موسم الزراعة الخريفية والربيع الشتوي الأهم اقتصادياً، وكذلك هي موسم تصدير التمور عالمياً وتخزينها محلياً لذلك فهي الأهم اقتصاديًا.

وأشار "الزعاق" إلى أن هذه الأيام ستشهد كذلك موسم جماليات بهيمة الأنعام في توريدها وإدرارها للبن، وبهيمة الأنعام هي "الإبل، البقر، الغنم"، لافتًا إلى أنه سيكون نصيب موسم سهيل منها تقريباً 52 يوماً وكذلك موسم الوسم الذي يبدأ في 6 ربيع الأول الموافق 12 أكتوبر، فيما سيكون نصيب المربعانية منها 20 يوماً؛ حيث أن أول المربعانية داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير والإنبات.