الرياض - محمد عبدالله - حساب المواطن: استقطاع أيام سفر المستفيد أو التابع من الدعم «بشرط»ذكر برنامج حساب المواطن، أنه يتم استقطاع أيام سفر المستفيد الرئيس أو أحد التابعين إلى خارج المملكة من الدعم، بشرط أن تزيد على 90 يومًا في السنة الميلادية، سواء كانت متواصلة أو متقطعة.

وقال البرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص، إنه «يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة، سواء بشكل متواصل أو متقطع، يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن».

وقال المواطن في استفساره: هل السفر مع الابن للعلاج له اثر على حساب المواطن؟

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