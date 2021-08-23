الضمان الصحي: 6 ضوابط لتغطية تكاليف حليب الأطفال

الرياض - محمد عبدالله - جدد مجلس الضمان الصحي، التذكير، بأن تكاليف معالجة المولود ضمن وثيقة الأم حتى 30 يومًا من تاريخ الولادة، مشيرًا إلى ستة ضوابط لتغطية حليب الأطفال.

وأضاف المجلس –عبر تويتر- أن تغطية تكاليف معالجة المواليد الجدد على وثيقة الأم حتى 30 يومًا من تاريخ الولادة وبحد المنفعة الأقصى 500 ألف ريال، حتى إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة.

من جهة أخرى، أوضح الضمان الصحي أن ضوابط تغطية الوثيقة الموحدة لتكاليف حليب الأطفال تتضمن ستة ضوابط هي: أمراض التمثيل الغذائي، وحساسية الحليب أو السكر، ووجود مشاكل في الامتصاص.

والأمراض الاستقلابية، والطفل الخديج وناقص النمو، وأمراض البرنامج الوطني للحد من الإعاقة.

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