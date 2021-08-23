تنبيهات الأرصاد: 4 مناطق تتأثر بالأمطار الرعدية والرؤية المتدنية

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 4 مناطق بالمملكة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقتي جازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب، أبو عريش، أحد المسارحة، الدرب، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا» والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي» تشهد هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، أيضًا، بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» بمنطقة مكة المكرمة، و«أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، رجال المع، محايل، المجاردة، النماص، بارق، تنومة» بمنطقة عسير.