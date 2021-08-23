اليوم.. «الحصيني» يتوقَّع هطول أمطار ونشاطًا للرياح على مناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة ونشاطًا للرياح، على بعض المناطق بالمملكة، اليوم الإثنين.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لمتوسطة، على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، قد تمتد للربع الخالي وما بين منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار إلى نشاط للرياح من متوسط لشبه قوية، على القطاع الغربي، وبين الرياض والشرقية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فيما يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة.

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