أخبار السعودية اليوم.. نسب تحصين طلبة المتوسطة والثانوية.. و«حماية المستهلك» تؤكد عدم جواز زيادة الرسوم المدرسية دون موافقة التعليم

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث كشف وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، عن نسبة الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين حصلوا على جرعة أولى من لقاح فيروس كورونا، وإلى التفاصيل:

النيابة العامة تحقق مع المعتدي على طبيبة «النور».. وتجمع مكة الصحي يكشف ملابسات الحادث

تحقق النيابة العامة بمكة المكرمة، وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة العزيزية مع مواطن بالعقد الرابع من العمر، ضرب طبيبة سعودية داخل طوارئ مستشفي النور التخصصي على وجهها، كما اعتدى على طبيب حاول تهدئته، قبل أن تتم السيطرة عليه وتوقيفه.

«النيابة» تحدد حوادث تجاوز السرعة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية

أكدت النيابة العامة أن السلامة المرورية تتمتع بحماية جزائية مشدّدة تُرتب على سائق المركبة مسؤولية تجاه السلوكيات والممارسات المتعلقة بتجاوز السرعة بما يعرِّض السلامة العامة للخطر، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، موضحة أن هناك مسؤولية جزائية ناشئة عن حوادث السير المعرضة للسلامة العامة للخطر.

وزير التعليم يعلن نسب تحصين طلبة المتوسطة والثانوية: جرعتا لقاح كورونا شرط الدخول

دعا وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، خلال تفقد مركز لقاحات كوفيد-19 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الأحد، الطلبة وأولياء أمورهم للحصول على جرعتين من لقاح كورونا لدخول المنشآت التعليمية، مشيرَا إلى أن الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين حصلوا على جرعة أولى من اللقاح يصلون إلى نسبة 93٪، وهو دليل على رغبتهم في العودة للدراسة.

بالفيديو.. معلمات عن اليوم الأول لعودتهن للمدارس: جاهزون لعام استثنائي

أكدت عدد من المعلمات، اليوم الأحد، في اليوم الأول لعودتهن للمدارس جاهزيتهن لعام دراسي استثنائي مؤكدات أنهن سيكتبن فيه قصة نجاح جديدة للوطن بتكاتف الجميع وسط جاهزية عالية وتدابير وقائية.

صدور موافقة المقام السامي على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

أعلن وزير التجارة ماجد القصبي، الأحد، صدور موافقة المقام السامي الكريم على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لستة أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن القرار يهدف لإتاحة الفرصة لمزيد من المنشآت التجارية بتصحيح وضعها والاستفادة من مزايا المهلة، وتحفيز الاستثمار النظامي.

«الصحة»: أكثر من 97% من سن 12 -18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، أن أكثر من 97% من سن 18-12 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، موضحة أنه تم إعطاء أكثر من 34 مليون جرعة لقاح كورونا (كوفيد-19)، عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

«حماية المستهلك»: لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم بدون موافقة من التعليم

أكدت جمعية حماية المستهلك، الأحد، أنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية بدون قرار موافقة من وزارة التعليم، مضيفغة أنه إنه يحق للمستهلك التقدم بالتظلم حيال أي زيادات في الرسوم الدراسية، غير معتمدة من الوزارة عن طريق بوابة التعليم الأهلي.

«الموارد البشرية» توضح حقوق العامل عند إنهاء خدمته للتعثر المالي بالمنشأة

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كيفية تعويض العامل في حالة إنهاء عقد عمله بسبب إعادة الهيكلة أو التعثر المالي للمنشأة التي يعمل بها، موضحة أن المادة 77 من نظام العمل تنص على أنه، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، كما يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

توكلنا للقادمين إلى المملكة: هذه تفاصيل أول إقرار سيظهر عند دخولكم السعودية

كشف تطبيق توكلنا تفاصيل الإقرار الذي سيظهر فور وصول القادمين إلى المملكة، مشيرًا إلى أنه عند وصول المسافر القادم إلى المملكة العربية السعودية ومن أجل سلامته وسلامة من يحب فإنه يتوجب عليه الإقرار والإفصاح عبر تطبيق توكلنا عن معلومات سفره.

بالفيديو.. مسؤول سعودي: الرياض والمنطقة الغربية الأكثر إهدارًا للطعام

قال مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي زيد الشبانات، اليوم الأحد، إن الرياض والمنطقة الغربية الأكثر إهدارًا للطعام في المملكة، مضيفًا أنهم يحاولون في البرنامج توعية المجتمع بشأن أهمية الحد من الفقد والهدر الغذائي، أما بالنسبة للذين لا يتجاوبون حلها يكون بالعقوبات ولكن في هذه المرحلة ملتزمون بالتوعية.

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