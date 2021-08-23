6 أضرار جانبية خطيرة لـ القهوة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول القهوة بكميات كبيرة يؤدي لآثار جانبية وأضرار خطيرة على الصحة.

ارتفاع ضغط الدم

ووجد باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد في دراسة نشرت بالمجلة الأمريكية للطب صلة بين الإسبريسو وارتفاع ضغط الدم الانقباضي، فيما تزيد 3 أكواب من القهوة الإصابة بالصداع النصفي.

مخاطر الإجهاض

وقالت قائدة الدراسة الدكتورة كيلي ماكغرين: “تزيد القهوة احتمالية إجهاض الحوامل، بل وتمنع الحمل، وتؤثر سلبا على خصوبة الرجال”، ووفق NBC نيوز الأمريكية.

وتابعت أن تناول الكافيين قبل النوم بـ6 ساعات فيؤدي لاضطرابات النوم، وتسبب الأرق، ويسبب تسارع نبضات القلب ومعدلات التنفس، وهي أعراض تحاكي أعراض القلق”.



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