محمد بن مسعود - الدمام - مسؤول بالحركة: يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان أعلنت "طالبان" أنها منحت عفواً لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني. ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، الإثنين، فقد أكد مسؤول في طالبان، أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان. 23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 09:52 AM مسؤول بالحركة: يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان طالبان: عفونا عن الرئيس المخلوع أشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة طالبان: عفونا عن الرئيس المخلوع أشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة أعلنت "طالبان" أنها منحت عفواً لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني. ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، الإثنين، فقد أكد مسؤول في طالبان، أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان. الكلمات المفتاحية ، طالبان: عفونا عن الرئيس المخلوع أشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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