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توصل علماء إلى علاج جديد يحمي البالغين من الإصابات الشديدة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسبّبه فيروس كورونا.
وبحسب موقع "newatlas"، فإن العلاج يقوم على "كوكتيل" من الأجسام المضادة الأحادية النسيلة.
وأظهرت نتائج التجارب السريرية في المرحلة الثالثة لهذا العلاج، أنه يوفر حماية للجسم تصل إلى 12 شهراً.
ويجري تقديم هذا العلاج للمرضى عن طريق الحقن العضلي.
وتشبه الأجسام المضادة "جنود" الجهاز المناعي في أجسامنا، إذ تنتقل باستمرار في الجسم بحثاً عن أي مرضٍ، حيث تعمل على استهدافه.
وفي مطلع عام 2020، قام عدد من الباحثين في جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي الأميركية، باختبار مجموعة صغيرة من الأجسام المضادة على عيّنات مسحوبة من مرضى "كوفيد-19".
وفي وقتٍ لاحق، جرى ترخيص هذه الأجسام المضادة عبر شركة أسترازينيكا، وصارت علاجاً للوقاية من إصابة كورونا المصحوبة بأعراض، وفق "سكاي نيوز عربية".
ويطلق على العلاج الجديد اسم "AZD7442"، ويظهر أحدث نتائج التجارب السريرية التي أعلنت عنها أسترازينيكا، أنه يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في المساعدة على حماية الفئات الأكثر ضعفاً من إصابات كورونا الشديدة.
وشملت المرحلة الثالثة لاختبار كوكتيل العلاج، أكثر من 5 آلاف شخص، مع التركيز على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة بالمرض، نظراً لإصابتهم بمرض مزمن أو بسبب ضعف مناعتهم.
ولم تشهد التجربة الثالثة، التي تمّت في أواخر 2020، وجرت متابعة المشاركين فيها خلال الأشهر الستة الماضية، أي حالات إصابة شديدة أو وفاة بسبب المرض.
"كوكتيل أجسام مضادة".. علاج جديد يحمي من الإصابات الشديدة بـ "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-23
توصل علماء إلى علاج جديد يحمي البالغين من الإصابات الشديدة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسبّبه فيروس كورونا.
وبحسب موقع "newatlas"، فإن العلاج يقوم على "كوكتيل" من الأجسام المضادة الأحادية النسيلة.
وأظهرت نتائج التجارب السريرية في المرحلة الثالثة لهذا العلاج، أنه يوفر حماية للجسم تصل إلى 12 شهراً.
ويجري تقديم هذا العلاج للمرضى عن طريق الحقن العضلي.
وتشبه الأجسام المضادة "جنود" الجهاز المناعي في أجسامنا، إذ تنتقل باستمرار في الجسم بحثاً عن أي مرضٍ، حيث تعمل على استهدافه.
وفي مطلع عام 2020، قام عدد من الباحثين في جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي الأميركية، باختبار مجموعة صغيرة من الأجسام المضادة على عيّنات مسحوبة من مرضى "كوفيد-19".
وفي وقتٍ لاحق، جرى ترخيص هذه الأجسام المضادة عبر شركة أسترازينيكا، وصارت علاجاً للوقاية من إصابة كورونا المصحوبة بأعراض، وفق "سكاي نيوز عربية".
ويطلق على العلاج الجديد اسم "AZD7442"، ويظهر أحدث نتائج التجارب السريرية التي أعلنت عنها أسترازينيكا، أنه يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في المساعدة على حماية الفئات الأكثر ضعفاً من إصابات كورونا الشديدة.
وشملت المرحلة الثالثة لاختبار كوكتيل العلاج، أكثر من 5 آلاف شخص، مع التركيز على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة بالمرض، نظراً لإصابتهم بمرض مزمن أو بسبب ضعف مناعتهم.
ولم تشهد التجربة الثالثة، التي تمّت في أواخر 2020، وجرت متابعة المشاركين فيها خلال الأشهر الستة الماضية، أي حالات إصابة شديدة أو وفاة بسبب المرض.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
08:35 AM
للبالغين والتجارب السريرية أظهرت أنه يوفر حماية للجسم تصل إلى 12 شهراً
توصل علماء إلى علاج جديد يحمي البالغين من الإصابات الشديدة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسبّبه فيروس كورونا.
وبحسب موقع "newatlas"، فإن العلاج يقوم على "كوكتيل" من الأجسام المضادة الأحادية النسيلة.
وأظهرت نتائج التجارب السريرية في المرحلة الثالثة لهذا العلاج، أنه يوفر حماية للجسم تصل إلى 12 شهراً.
ويجري تقديم هذا العلاج للمرضى عن طريق الحقن العضلي.
وتشبه الأجسام المضادة "جنود" الجهاز المناعي في أجسامنا، إذ تنتقل باستمرار في الجسم بحثاً عن أي مرضٍ، حيث تعمل على استهدافه.
وفي مطلع عام 2020، قام عدد من الباحثين في جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي الأميركية، باختبار مجموعة صغيرة من الأجسام المضادة على عيّنات مسحوبة من مرضى "كوفيد-19".
وفي وقتٍ لاحق، جرى ترخيص هذه الأجسام المضادة عبر شركة أسترازينيكا، وصارت علاجاً للوقاية من إصابة كورونا المصحوبة بأعراض، وفق "سكاي نيوز عربية".
ويطلق على العلاج الجديد اسم "AZD7442"، ويظهر أحدث نتائج التجارب السريرية التي أعلنت عنها أسترازينيكا، أنه يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في المساعدة على حماية الفئات الأكثر ضعفاً من إصابات كورونا الشديدة.
وشملت المرحلة الثالثة لاختبار كوكتيل العلاج، أكثر من 5 آلاف شخص، مع التركيز على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة بالمرض، نظراً لإصابتهم بمرض مزمن أو بسبب ضعف مناعتهم.
ولم تشهد التجربة الثالثة، التي تمّت في أواخر 2020، وجرت متابعة المشاركين فيها خلال الأشهر الستة الماضية، أي حالات إصابة شديدة أو وفاة بسبب المرض.
، "كوكتيل أجسام مضادة".. علاج جديد يحمي من الإصابات الشديدة بـ "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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