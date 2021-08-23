تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الإثنين 23 أغسطس/آب 2021، مع ترقب تعاملات بداية الأسبوع في الأسواق العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة 215.33 ريال (57.42 دولار).

وارتفع جرام الذهب عيار 21 ، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية) عند 188.41 ريال (50.24 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية، عند 161.50 ريال (43.07 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.61 ريال (33.50 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية عند 6701.25 ريال (1787 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم، عند نحو 1507.31 ريال (401.95 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع)، إذ أدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى تضرر معنويات المخاطرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1785.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، ليرتفع نحو 0.4% في الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1788.10 دولار.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

وأضاف "لكن، السوق تواجه صعوبات نوعا ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز".

وتتجه الأسهم الآسيوية صوب أدنى إغلاق منذ نوفمبر/تشرين الثاني وأسوأ أسبوع منذ فبراير/شباط.

ومما كبح مكاسب المعدن الأصفر أن قبع الملاذ الآمن المنافس الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن تسعة أشهر مستفيدا من القلق حيال فيروس كورونا وتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تقليص التحفيز هذا العام.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. ومن شأن خفض البنك المركزي الأمريكي للتحفيز إنهاء الوضعين مما يقلص جاذبية الذهب.