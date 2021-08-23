، بعد خسارة البطولة العربية بساعات.. الاتحاد يُنهي علاقته بـ"كاريلي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوطني حسن خليفة يقود الفريق "مؤقتًا"

أعلنت إدارة نادي الاتحاد، إنهاء علاقتها بمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، البرازيلي فابيو كاريلي.

وأصدرت الإدارة الاتحادية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، خبر الإقالة من خلال بيان عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء في البيان: "بناء على التغيير الكبير في منهجية ورؤية المدرب البرازيلي "كاريلي"، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية وما يحتاجه الفريق فعليًّا للمنافسة الحقيقة على البطولات".

وأوضح البيان رد المدرب على ملاحظات الإدارة و"تمسكه بموقفه وتأكيد تحمله تبعات قراراته الفنية".

يُذكر أن الإقالة جاءت بعد خسارة الفريق للبطولة العربية أمام الرجاء المغربي.

وكلفت الإدارة الاتحادية المدرب الوطني حسن خليفة لقيادة الفريق "مؤقتًا".