شكرا لمتابعة خبر عن حصول مقيمين على 3 مليون ريال بعد عقد صلح وإنهاء خلافات بالعمل في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصل عدد من المقيمين على ما يقارب من 3 مليون ريال، بعد أن تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من عقد صلح.

وأنهت إدارة التسوية خلافًا كان بسبب إنهاء العقد لسبب غير مشروع وأجور متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدلات مالية أخرى.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أوضحت أنه لم يتضمن النظام نصًّا يعد إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد.

وأشارت إلى أنه ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 أو 81 من النظام، لافتة إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع.