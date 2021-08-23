شكرا لمتابعة خبر عن المدير السابق للذوق العام يعتذر عن تصريحاته بشأن السائحين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتذر مدير جمعية الذوق العام السابق بدر الزياني، عن سوء الفهم الذي حدث بشأن تصريحاته بأن هناك لائحة للذوق العام تخص السائحين فقط.

وقال الزياني: "للتوضيح ما قصدته في لقاء الأمس حول لائحة الذوق العام هو أن اللائحة واحدة للمواطن والمقيم و السائح، لذلك جرى التنوية، واعتذر عن سوء الفهم والخطأ الذي وقعت فيه".

وكان الزياني، قد صرح بأن السياح لهم لائحة ذوق عام خاصة بهم، ولابد من الالتزام بما ورد في اللائحة الصادرة من وزارة الداخلية والسياحة، قائلا: "السائحين لهم لائحة خاصة لكن نحن كمواطنين لدينا أنظمتنا وعاداتنا وتقاليدنا ويجب أن نطبقها وكل دولة لها اختصاصها وعاداتها وتقاليدها لذلك نلتزم بما ورد في لائحة الذوق العام الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة السياحة".

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