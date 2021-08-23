شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يرسم صور للملك سلمان وولي العهد بطريقة مبتكرة في لوحة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن الفنان التشكيلي، محمد الحربي، من استعراض 4 رسومات لصور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في لوحة فنية واحدة.

وقال الحربي إنه أطلق على هذه اللوحة اسم "رسمة القمتين"، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأضاف انه استغرق في عمل اللوحة شهرا كاملا من العمل، حيث شكل اللوحة لتظهر بطريقة تكون مشابهة للوحات ثلاثية الأبعاد.