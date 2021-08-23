نشرة «عاجل».. وزير التعليم يعلن نسب تحصين طلبة المتوسطة والثانوية والموافقة على تمديد فترة تصحيح لمخالفي نظام مكافحة التستر

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها وزير التعليم يعلن نسب تحصين طلبة المتوسطة والثانوية، و«الصحة» تؤكد أن أكثر من 97% من سن 12 -18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، النيابة العامة تحقق مع المعتدي على طبيبة «النور»، صدور موافقة المقام السامي على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.

وزير التعليم يعلن نسب تحصين طلبة المتوسطة والثانوية

دعا وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، الأحد، الطلبة وأولياء أمورهم للحصول على جرعتين من لقاح كورونا لدخول المنشآت التعليمية.

وقال وزير التعليم إن الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين حصلوا على جرعة أولى من اللقاح يصلون إلى نسبة 93٪، وهو دليل على رغبتهم في العودة للدراسة، وسيأخذون الجرعة الثانية، ويكملون حضورهم إلى المدرسة مع زملائهم، كذلك بالنسبة للطلبة في التعليم الجامعي وكافة منسوبي التعليم حريصون أيضاً على استكمال جرعاتهم، منوهاً بأهمية حصول الجميع على جرعتين من لقاح كورونا لدخول المنشآت التعليمية.

«الصحة»: أكثر من 97% من سن 12 -18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، أن أكثر من 97% من سن 18-12 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم إعطاء أكثر من 34 مليون جرعة لقاح كورونا (كوفيد-19)، عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

النيابة العامة تحقق مع المعتدي على طبيبة «النور»

تحقق النيابة العامة بمكة المكرمة، وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة العزيزية مع مواطن بالعقد الرابع من العمر، ضرب طبيبة سعودية داخل طوارئ مستشفي النور التخصصي على وجهها، كما اعتدى على طبيب حاول تهدئته، قبل أن تتم السيطرة عليه وتوقيفه.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي، أنه إشارة إلى حادث الاعتداء بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، أمس السبت بتاريخ 13 / 1 / 1443هـ على ممارسين صحيين (طبيبة وطبيب) بينما كانا يؤديان مهام عملهما في خدمة المرضى، فإن الحادثة وقعت في قسم الطوارئ.

صدور موافقة المقام السامي على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

أعلن وزير التجارة ماجد القصبي، الأحد، صدور موافقة المقام السامي الكريم على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لستة أشهر إضافية.

وأكد وزير التجارة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن القرار يهدف لإتاحة الفرصة لمزيد من المنشآت التجارية بتصحيح وضعها والاستفادة من مزايا المهلة، وتحفيز الاستثمار النظامي.

من جانبها، قالت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن التقدم بطلب تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يفتح آفاقًا من الفرص التجارية والاستثمارية، مطالبة بالمبادرة والتصحيح قبل 22 فبراير 2022.

«حماية المستهلك»: لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم بدون موافقة من التعليم

أكدت جمعية حماية المستهلك، الأحد، أنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية بدون قرار موافقة من وزارة التعليم.

وقالت جمعية حماية المستهلك، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يحق للمستهلك التقدم بالتظلم حيال أي زيادات في الرسوم الدراسية، غير معتمدة من الوزارة عن طريق بوابة التعليم الأهلي.

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