شكرا لقرائتكم خبر عن 900 مستفيد من مركز اضطرابات النمو والسلوك في بيشة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، خدماته لعدد 900 مستفيد، خلال النصف الأول من العام 2021م.

وأوضحت صحة بيشة أن عدد المستفيدين من عيادة العلاج الطبيعي بلغ 93 مستفيدا، وعيادة الطب النفسي 198 مستفيدا، وعيادة العلاج الوظيفي 182 مستفيدا، وعيادة الأخصائي النفسي 111 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من عيادة النطق والتخاطب 316 مستفيدا.

وأبانت أن المركز يعمل على تقديم خدمة نموذجية في تشخيص ومتابعة اضطرابات النمو والسلوك، وتوفير الخدمات النفسية والاجتماعية بجودة عالية، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية وتأهيلية تخصصية مميزة من قبل كوادر مؤهلة ومدربة، تضم أطباء استشاريين، وأخصائيين نفسيين، وأخصائيين اجتماعيين، ونطق وتخاطب، وعلاج وظيفي، وذلك لتطوير نمو وقدرات الأطفال، لافتة إلى أن المركز يتولى مهام التشخيص والتقييم، وبرامج التدخل المبكر، وبرامج التأهيل الطبي لذوي اضطرابات النمو والسلوك، والمعالجة الطبية والدوائية، وبرامج العلاج المتمركزة حول الأسرة، والمتابعة الطبية طويلة الأمد، والمساهمات المجتمعية في برامج التثقيف والتوعية.