، مبادرة "صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية" تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية ،

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أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تسجيل مبادرة "صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية" كأكبر خارطة في العالم، التي تعد أحد برامج ومبادرات وزارة الرياضة، للمحافظة على البيئة في محافظة جدة.
وتعد هذه المبادرة أحد أنشطة وزارة الرياضة في دعم البيئة وفق برنامج جودة الحياة، حيث تم تسليم الشهادة العالمية لهذا الإنجاز، الذي جاءت فكرته من قبل خلود الفضلي، خلال اختتام فعالية برنامج المحافظة على البيئة من أغطية البلاستيك، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بجدة عبدالعزيز بن عبود.
الجدير ذكره، أن المدة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع استغرقت 40 يوماً، وشارك في إنجازه أكثر من 30 متطوعاً، وبلغت مساحة الخارطة 244 متراً مربعاً، باستخدام نحو 300 ألف غطاء بلاستيكي، تم تنسيقها على شكل خريطة العالم، على أرض مدرسة المعرفة العالمية.
مبادرة "صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية" تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-23
أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تسجيل مبادرة "صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية" كأكبر خارطة في العالم، التي تعد أحد برامج ومبادرات وزارة الرياضة، للمحافظة على البيئة في محافظة جدة.
وتعد هذه المبادرة أحد أنشطة وزارة الرياضة في دعم البيئة وفق برنامج جودة الحياة، حيث تم تسليم الشهادة العالمية لهذا الإنجاز، الذي جاءت فكرته من قبل خلود الفضلي، خلال اختتام فعالية برنامج المحافظة على البيئة من أغطية البلاستيك، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بجدة عبدالعزيز بن عبود.
الجدير ذكره، أن المدة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع استغرقت 40 يوماً، وشارك في إنجازه أكثر من 30 متطوعاً، وبلغت مساحة الخارطة 244 متراً مربعاً، باستخدام نحو 300 ألف غطاء بلاستيكي، تم تنسيقها على شكل خريطة العالم، على أرض مدرسة المعرفة العالمية.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
12:25 AM
شارك في إنجازه أكثر من 30 متطوعاً.. أحد أنشطة وزارة الرياضة في دعم البيئة
أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تسجيل مبادرة "صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية" كأكبر خارطة في العالم، التي تعد أحد برامج ومبادرات وزارة الرياضة، للمحافظة على البيئة في محافظة جدة.
وتعد هذه المبادرة أحد أنشطة وزارة الرياضة في دعم البيئة وفق برنامج جودة الحياة، حيث تم تسليم الشهادة العالمية لهذا الإنجاز، الذي جاءت فكرته من قبل خلود الفضلي، خلال اختتام فعالية برنامج المحافظة على البيئة من أغطية البلاستيك، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بجدة عبدالعزيز بن عبود.
الجدير ذكره، أن المدة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع استغرقت 40 يوماً، وشارك في إنجازه أكثر من 30 متطوعاً، وبلغت مساحة الخارطة 244 متراً مربعاً، باستخدام نحو 300 ألف غطاء بلاستيكي، تم تنسيقها على شكل خريطة العالم، على أرض مدرسة المعرفة العالمية.
، مبادرة "صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية" تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية ،
المصدر : الخليج 365
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