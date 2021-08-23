، أجمل ثلاثة أهداف في الجولة الثانية للموسم الجديد من دوري المحترفين.. تعرف عليها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة الفنية لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، اختيارها لأجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة الثانية من المسابقة والتي انتهت منافساتها، أمس السبت.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يضم كلاً من خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير على أهداف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في مرمى الفيصلي، والذي سجله بطريقة أكثر من رائعة من خلال تصويبة ثابتة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس مصطفى ملائكة من التصدي لها.
ويتنافس هدف المحترف المالي بصفوف الهلال موسى ماريغا بمرمى التعاون على الأجمل في الجولة، حيث منح فريقه التعادل عند الدقيقة 81 قبل أن يسجل زميله الكوري الجنوبي هدف الفوز بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع، وجاء الهدف بعد أن ارتقى المهاجم المالي فوق الجميع ليتابع العرضية المميزة من ياسر الشهراني في الشباك.
كما يدخل هدف الجزائري سفيان بن دبكة لاعب الفتح في مرمى الفيحاء سباق أجمل الأهداف والذي سجله بعد جملة فنية مميزة نفذها زملاؤه قبل أن يتابع كرة مرتدة من الحارس برأسه داخل الشباك.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.
أجمل ثلاثة أهداف في الجولة الثانية للموسم الجديد من دوري المحترفين.. تعرف عليهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-22
أعلنت اللجنة الفنية لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، اختيارها لأجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة الثانية من المسابقة والتي انتهت منافساتها، أمس السبت.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يضم كلاً من خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير على أهداف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في مرمى الفيصلي، والذي سجله بطريقة أكثر من رائعة من خلال تصويبة ثابتة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس مصطفى ملائكة من التصدي لها.
ويتنافس هدف المحترف المالي بصفوف الهلال موسى ماريغا بمرمى التعاون على الأجمل في الجولة، حيث منح فريقه التعادل عند الدقيقة 81 قبل أن يسجل زميله الكوري الجنوبي هدف الفوز بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع، وجاء الهدف بعد أن ارتقى المهاجم المالي فوق الجميع ليتابع العرضية المميزة من ياسر الشهراني في الشباك.
كما يدخل هدف الجزائري سفيان بن دبكة لاعب الفتح في مرمى الفيحاء سباق أجمل الأهداف والذي سجله بعد جملة فنية مميزة نفذها زملاؤه قبل أن يتابع كرة مرتدة من الحارس برأسه داخل الشباك.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
10:31 PM
أعلنت اللجنة الفنية لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، اختيارها لأجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة الثانية من المسابقة والتي انتهت منافساتها، أمس السبت.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يضم كلاً من خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير على أهداف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في مرمى الفيصلي، والذي سجله بطريقة أكثر من رائعة من خلال تصويبة ثابتة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس مصطفى ملائكة من التصدي لها.
ويتنافس هدف المحترف المالي بصفوف الهلال موسى ماريغا بمرمى التعاون على الأجمل في الجولة، حيث منح فريقه التعادل عند الدقيقة 81 قبل أن يسجل زميله الكوري الجنوبي هدف الفوز بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع، وجاء الهدف بعد أن ارتقى المهاجم المالي فوق الجميع ليتابع العرضية المميزة من ياسر الشهراني في الشباك.
كما يدخل هدف الجزائري سفيان بن دبكة لاعب الفتح في مرمى الفيحاء سباق أجمل الأهداف والذي سجله بعد جملة فنية مميزة نفذها زملاؤه قبل أن يتابع كرة مرتدة من الحارس برأسه داخل الشباك.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.
، أجمل ثلاثة أهداف في الجولة الثانية للموسم الجديد من دوري المحترفين.. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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